Non solo Vlahovic c’è un altro attaccante di Serie A per il Milan
Il nome di un attaccante di Serie A sta attirando l’attenzione del Milan, dopo che il club ha mostrato interesse per possibili acquisti. La società rossonera sta monitorando attentamente diverse opzioni, considerando anche un giocatore che ha segnato più di dieci gol in questa stagione. La volontà è rafforzare l’attacco per la seconda parte del campionato, senza rinunciare a valutare tutte le possibilità sul mercato. Nei prossimi giorni, si attendono sviluppi concreti.
Il Milan continua a essere fortemente attratto dai movimenti di mercato da tenere effettivamente in considerazione in ottica futura. Dusan Vlahovic è un calciatore che piace tanto al Milan e non solo. Il centravanti della Juventus, attualmente in scadenza di contratto, in estate potrebbe essere acquistato dai rossoneri e non solo a parametro zero. Qualcosa che attualmente manca senza la benché minima ombra di dubbio a Milanello, e che Dusan Vlahovic potrebbe riuscire a donare al tecnico toscano. Anche se non è l’unico calciatore da prendere in considerazione per il futuro, visto che il Milan valuta in queste ore pure un altro attaccante di Serie A.🔗 Leggi su Sportface.it
