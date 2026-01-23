Napoli non solo Giovane | Manna vuole un altro attaccante della Serie A

Il Napoli prosegue con determinazione le operazioni di mercato invernale, cercando di rafforzare la rosa con innesti mirati e funzionali al progetto tecnico. La società valuta attentamente le opportunità per mantenere alta la competitività in Serie A, senza trascurare le esigenze del gruppo e le strategie a lungo termine. In questo contesto, l’obiettivo è individuare un attaccante di livello che possa contribuire alla continuità del rendimento della squadra.

Il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato invernale, consapevole che per restare competitivo ai massimi livelli servono rinforzi mirati e funzionali al progetto tecnico. Dopo l’arrivo di Giovane dal Verona, la dirigenza azzurra non intende fermarsi: l’obiettivo è completare il reparto offensivo con l’acquisto di un altro attaccante esterno. I nomi sul taccuino della società sono diversi, segno di un lavoro di scouting attento e continuo. Nelle ultime ore, però, sta prendendo sempre più piede la candidatura di Nicolò Cambiaghi, attaccante esterno del Bologna, che si è messo in luce per continuità di rendimento, duttilità e capacità di interpretare entrambe le fasce offensive.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Giovane Juventus, il Napoli non vuole perdere tempo: pressing sull’attaccante del Verona e contatti diretti tra i due club. UltimissimeIl Napoli accelera sul mercato, concentrandosi sull’attaccante del Verona, Mateta, e mantenendo contatti diretti con il club scaligero.

Argomenti discussi: Napoli, non solo Giovane: tentativo per Cambiaghi; Non solo Maldini: Juve e Napoli si sfidano anche per Giovane; Non solo Lazio e Juventus, anche il Napoli su Giovane del Verona: le ultime – Mattino; Novità Giovane: non solo Lazio, c’è una big italiana che prova ad anticipare la concorrenza.

Giovane è del Napoli! Cds: E ce la fa anche per la JuveFatta per Giovane dell'Hellas. Vicinissimo il talento brasiliano atteso a Napoli nelle prossime ore. Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, la trattativa con il Verona ... tuttonapoli.net

Sky Sport | Napoli, non solo Giovane: assalto anche a Maldini!Giovane al Napoli - Svolta per il calciomercato del Napoli, che punta con decisione a Giovane e non solo: nel mirino anche Maldini! fantamaster.it

È fatta ! #Giovane è del Napoli! Benvenuto in maglia azzurra #ForzaNapoliSempre #NOISIAMOILNAPOLI #napoli #sscnapoli #naples - facebook.com facebook

Il #Napoli su #Giovane Santana da Nascimento, esterno d'attacco che ha stregato Antonio #Conte x.com