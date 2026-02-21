No alla grazia per Kalulu attacco frontale alla FIGC | Non comprendo

Da calciomercato.it 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Kalulu non riceverà la grazia e critica duramente la FIGC, definendo incomprensibile la decisione. Spiega che l’espulsione già inflitta rappresenta un errore che il calciatore ha già pagato, e sottolinea che la società si sente costretta a intervenire. La vicenda riguarda due decisioni che, secondo lui, sono state ingiuste e non accettate. La discussione si accende su come vengono gestiti i casi disciplinari nel calcio italiano.

no alla grazia per kalulu attacco frontale alla figc non comprendo
© Calciomercato.it - No alla grazia per Kalulu, attacco frontale alla FIGC: “Non comprendo”

“C’è stato un errore già pagato dal calciatore con l’espulsione” “ È un atto dovuto della società, poiché trattasi di due ingiustizie evidenti a cui tutti sono stati costretti a prendere atto. Secondo me la società ha fatto bene proprio per la considerazione che è venuta fuori in maniera totale di tutte le componenti”. Così ieri Spalletti in merito alla grazia chiesta dalla Juve alla FIGC per ottenere la cancellazione della squalifica inflitta a Kalulu in conseguenza dell’espulsione (per doppio giallo) nel derby d’Italia Inter-Juve. (AnsaFoto) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Abodi allo scoperto sulla mancata grazia a Kalulu: «Rispetto la decisione ma non comprendo la FIGC. Serviva più coraggio»Il ministro Abodi ha espresso chiaramente il suo disappunto sulla mancata grazia concessa a Kalulu.

La Juve ha chiesto la ‘grazia’ alla FIGC per KaluluLa Juventus ha chiesto alla FIGC di ridurre la squalifica di Pierre Kalulu, dopo l’espulsione a San Siro contro l’Inter.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Juventus, respinta la richiesta di grazia per Kalulu: Gravina dice no; La Figc dice no alla Juve sulla grazia a Kalulu; Gravina, no alla Juve: niente grazia per Kalulu, respinta la richiesta del club bianconero; Kalulu, la Juve chiede la grazia, ma la Figc dice no.

Juve, il giudice respinge il ricorso per Kalulu. I bianconeri chiedono la grazia a GravinaTORINO - Dopo il danno, anche la beffa. La Juventus si è rivolta direttamente al presidente della Figc, Gabriele Gravina, per chiedere un provvedimento straordinario che consenta di recuperare in extr ... msn.com

La Figc dice no alla Juve sulla grazia a KaluluIl presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha respinto la richiesta di 'grazia' sportiva per Kalulu, avanzata dalla Juve dopo l'espulsione nella partita con l'Inter e la squalifica per una gio ... ansa.it