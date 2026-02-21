No alla grazia per Kalulu attacco frontale alla FIGC | Non comprendo

Kalulu non riceverà la grazia e critica duramente la FIGC, definendo incomprensibile la decisione. Spiega che l’espulsione già inflitta rappresenta un errore che il calciatore ha già pagato, e sottolinea che la società si sente costretta a intervenire. La vicenda riguarda due decisioni che, secondo lui, sono state ingiuste e non accettate. La discussione si accende su come vengono gestiti i casi disciplinari nel calcio italiano.

© Calciomercato.it - No alla grazia per Kalulu, attacco frontale alla FIGC: “Non comprendo”

“C’è stato un errore già pagato dal calciatore con l’espulsione” “ È un atto dovuto della società, poiché trattasi di due ingiustizie evidenti a cui tutti sono stati costretti a prendere atto. Secondo me la società ha fatto bene proprio per la considerazione che è venuta fuori in maniera totale di tutte le componenti”. Così ieri Spalletti in merito alla grazia chiesta dalla Juve alla FIGC per ottenere la cancellazione della squalifica inflitta a Kalulu in conseguenza dell’espulsione (per doppio giallo) nel derby d’Italia Inter-Juve. (AnsaFoto) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it Abodi allo scoperto sulla mancata grazia a Kalulu: «Rispetto la decisione ma non comprendo la FIGC. Serviva più coraggio»Il ministro Abodi ha espresso chiaramente il suo disappunto sulla mancata grazia concessa a Kalulu. La Juve ha chiesto la ‘grazia’ alla FIGC per KaluluLa Juventus ha chiesto alla FIGC di ridurre la squalifica di Pierre Kalulu, dopo l’espulsione a San Siro contro l’Inter. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Juventus, respinta la richiesta di grazia per Kalulu: Gravina dice no; La Figc dice no alla Juve sulla grazia a Kalulu; Gravina, no alla Juve: niente grazia per Kalulu, respinta la richiesta del club bianconero; Kalulu, la Juve chiede la grazia, ma la Figc dice no. Juve, il giudice respinge il ricorso per Kalulu. I bianconeri chiedono la grazia a GravinaTORINO - Dopo il danno, anche la beffa. La Juventus si è rivolta direttamente al presidente della Figc, Gabriele Gravina, per chiedere un provvedimento straordinario che consenta di recuperare in extr ... msn.com La Figc dice no alla Juve sulla grazia a KaluluIl presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha respinto la richiesta di 'grazia' sportiva per Kalulu, avanzata dalla Juve dopo l'espulsione nella partita con l'Inter e la squalifica per una gio ... ansa.it La grazia negata a Kalulu, una grande occasione perduta per ritrovare credibilità La Figc ha respinto l'istanza Juve per evitare un "pericoloso" precedente. Invece, era proprio questa l'occasione per creare un virtuoso precedente, sanando una plateale ingiusti - facebook.com facebook La grazia negata a #Kalulu, una grande occasione perduta per ritrovare credibilità x.com