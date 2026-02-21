Abodi allo scoperto sulla mancata grazia a Kalulu | Rispetto la decisione ma non comprendo la FIGC Serviva più coraggio

Il ministro Abodi ha espresso chiaramente il suo disappunto sulla mancata grazia concessa a Kalulu. La decisione della FIGC ha suscitato sorpresa e delusione, secondo le sue parole, perché avrebbe richiesto più coraggio. Abodi ha sottolineato che, pur rispettando l’atto, non condivide la scelta di non intervenire. La questione ha acceso un dibattito tra gli addetti ai lavori e ha attirato l’attenzione sulla posizione della federazione. La vicenda resta aperta.

Abodi così sul caso Kalulu: il Ministro dello Sport interviene sulla mancata grazia ed esprime forte perplessità sulla decisione presa dalla Federazione. Le polemiche scaturite in seguito alla caldissima sfida tra Inter e Juventus continuano ad alimentare il dibattito pubblico e sportivo, coinvolgendo le massime cariche istituzionali del nostro Paese. La giornata di ieri, venerdì venti febbraio, è stata interamente catalizzata dalla richiesta di grazia presentata ufficialmente dalla società piemontese per ottenere la revoca della squalifica inflitta al difensore. Tuttavia, la ferma posizione assunta dal presidente Gabriele Gravina ha portato la Federazione Italiana Giuoco Calcio a respingere categoricamente l'istanza avanzata dalla dirigenza bianconera.