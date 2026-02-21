Nidi gratis nuova finestra per 610 famiglie | come fare domanda e quando

Lunedì 23 febbraio si apre una nuova opportunità per 610 famiglie di ottenere il bonus ‘Nidi Gratis’. La richiesta potrà essere presentata fino al 12 marzo, offrendo a molte di loro la possibilità di coprire parte delle spese per l’asilo dei figli. La procedura sarà online e accessibile a tutti i beneficiari. Chi desidera partecipare deve preparare i documenti necessari e rispettare le scadenze indicate.

Si aprirà lunedì 23 febbraio e rimarrà attiva fino a giovedì 12 marzo la nuova finestra temporale dedicata alla presentazione delle domande di rimborso, rivolta ad altri 610 beneficiari di 'Nidi Gratis'. Questa misura regionale, finanziata nel 2025 con 8 milioni di euro tramite il Fondo sociale europeo, è finalizzata a sostenere le famiglie nel pagamento delle rette dei servizi educativi per la prima infanzia. "Così scorriamo la graduatoria andando a soddisfare tutte le domande che, solo in un primo momento, risultavano fuori fondi - spiegano il vicepresidente della Regione Liguria con delega alla Tutela dell'Infanzia Simona Ferro e l'assessore alle Politiche Socio-sanitarie Massimo Nicolò -.