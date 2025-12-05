Nidi Gratis Plus la Lombardia proroga i termini per la richiesta Quando scade e chi ne ha diritto?

Ilgiorno.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 5 dicembre 2025 - Buone notizia per i genitori: riaperti, da Regione Lombardia, i termini per i genitori per accedere al bando “Nidi Gratis Plus”. La nuova data di scadenza per accedere al bando è g iovedì 11 dicembre alle 12 o, comunque, fino a esaurimento delle risorse disponibili. 11-09-2025 Rimini - Chiusura Asilo Abusivo il Bosco Incantato - nido per bambini - Solo fino a un certo Isee. L'iniziativa sostiene i nuclei familiari con Isee minorenni fino a 25.000 euro per abbattere le rette di frequenza di asili nido pubblici e privati. Il contributo, che viene erogato direttamente ai Comun i, copre la quota di retta mensile che eccede l'importo rimborsabile dall'Inps. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

nidi gratis plus la lombardia proroga i termini per la richiesta quando scade e chi ne ha diritto

© Ilgiorno.it - “Nidi Gratis Plus”, la Lombardia proroga i termini per la richiesta. Quando scade e chi ne ha diritto?

Altre letture consigliate

nidi gratis plus lombardia“Nidi Gratis Plus”, la Lombardia proroga i termini per la richiesta. Quando scade e chi ne ha diritto? - Il contributo, che viene erogato direttamente ai Comuni, copre la quota di retta mensile che eccede l'importo rimborsabile dall'Inps ... Scrive ilgiorno.it

nidi gratis plus lombardiaRegione Lombardia riapre il bando per l'asilo nido gratis - Riaperti, da Regione Lombardia, i termini per i genitori per accedere al bando 'Nidi Gratis Plus'. Lo riporta ansa.it

NIDI GRATIS PLUS, APERTURA STRAORDINARIA PER FAMIGLIE FINO ALL’11 DICEMBRE. REGIONE STANZIA 60 MILIONI - Riaperti, da Regione Lombardia, i termini per i genitori lombardi per accedere al bando ‘N ... Riporta mi-lorenteggio.com

Nidi Gratis Plus: i requisiti - 000 euro L'intervento di Regione Lombardia è a favore delle famiglie con l'obiettivo di azzerare le rette degli asili ... Lo riporta ilgiorno.it

Nido sicuro: il sostegno per i genitori in difficoltà promosso da Regione Lombardia - C’è tempo fino al 6 dicembre per presentare la domanda che può cambiare in meglio la vita dei genitori e dei loro piccini. Lo riporta panorama.it

Asili nido, dalla Regione 60 milioni per azzerare le rette ai più bisognosi: ecco come funziona - Sessanta milioni di euro in tre anni da Regione Lombardia per aiutare le famiglie a basso reddito che abbiano bimbi iscritti al nido. Segnala laprovinciapavese.gelocal.it

Cerca Video su questo argomento: Nidi Gratis Plus Lombardia