Nidi Gratis Plus la Lombardia proroga i termini per la richiesta Quando scade e chi ne ha diritto?
Milano, 5 dicembre 2025 - Buone notizia per i genitori: riaperti, da Regione Lombardia, i termini per i genitori per accedere al bando “Nidi Gratis Plus”. La nuova data di scadenza per accedere al bando è g iovedì 11 dicembre alle 12 o, comunque, fino a esaurimento delle risorse disponibili. 11-09-2025 Rimini - Chiusura Asilo Abusivo il Bosco Incantato - nido per bambini - Solo fino a un certo Isee. L'iniziativa sostiene i nuclei familiari con Isee minorenni fino a 25.000 euro per abbattere le rette di frequenza di asili nido pubblici e privati. Il contributo, che viene erogato direttamente ai Comun i, copre la quota di retta mensile che eccede l'importo rimborsabile dall'Inps. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
