Negozi che si svuotano e cantieri davanti alle vetrine così la metrotranvia sta soffocando il commercio | Perdite del 20%

Un commerciante di via Milano a Desio denuncia che la metrotranvia sta colpendo duramente il suo negozio, con perdite del 20%. Davanti alle vetrine chiuse, i negozi sono sempre più vuoti e i lavori in corso hanno creato cantieri aperti lungo la strada. La situazione si fa sentire, con molti esercizi che faticano a restare aperti. La scena quotidiana mostra negozi abbandonati e strade interrotte, creando un’immagine di desolazione.

Doveva essere finita in 38 mesi. Ma i cantieri ci sono ancora, i lavori sono fermi e i commercianti sono ogni giorno più esasperati: "Non sappiamo quanto riusciremo ad andare avanti così" “Da quando sono iniziati i lavori abbiamo avuto un calo del fatturato del 30%” spiega il titolare di un negozio - e i cantieri sono fermi da mesi. E non si quando ripartiranno o finiranno". Ma le ripercussioni per i commercianti sembrano farsi sentire anche in quei comuni della Brianza dove i lavori ancora non sono iniziati Laureati in "fuga" da Monza: "Guadagnavo 1.200 euro al mese, oggi ho uno stipendio da 7mila"🔗 Leggi su Monzatoday.it

