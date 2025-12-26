Napoli paura in via Toledo piovono calcinacci | Due ragazze ferite
Sangue tra le vie dello shopping a Napoli per il ferimento di due donne, colpite da calcinacci mentre stavano passeggiando in via Toledo. Questione di centimetri e si sarebbe potuta. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
