MotoGp sempre più Aprilia per Bagnaia | A breve annuncerò il futuro

Bagnaia si avvicina a un futuro con Aprilia, dopo aver firmato un accordo che rafforza la collaborazione tra il pilota e il team. La trattativa si è conclusa con successo, grazie all’interesse di Aprilia di puntare su di lui per la prossima stagione. Bagnaia ha già annunciato che a breve svelerà i dettagli del nuovo contratto. L’attesa cresce tra tifosi e addetti ai lavori.

Buriram, 21 febbraio 2026 – Sta per arrivare alla fine il domino di piloti in vista del 2027 della Moto gp. Il cambio regolamentare, via abbassatori, riduzione di aerodinamica e potenza motori, ha dato vita a una girandola di cambi sella, complici anche i contratti in scadenza nel 2026 di molti top rider. Così, mentre Ducati ha fatto la corte a Pedro Acosta, desideroso di cimentarsi su una moto vincente, Pecco Bagnaia ha dovuto far partire la ricerca di una nuova moto e l’avrebbe trovata in Aprilia. Noale, dunque, è pronta a comporre dal prossimo anno una coppia di piloti tutta italiana, con Jorge Martin che appare ormai promesso sposo a Yamaha, laddove lascerà Fabio Quartararo in destinazione Honda. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Aprilia punta a Bagnaia per il 2027: la sfida per il campione del MotoGPAprilia ha deciso di puntare su Bagnaia per il 2027, spinta dalla volontà di rafforzare la propria squadra con un pilota di talento.

