Luca Fedele litiga con l' amico in casa e gli sferra un pugno in faccia | il 35enne cade a terra e muore sul colpo

Omicidio nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 dicembre a Salerno: un 35enne è stato ucciso al culmine di una violenta lite. L'omicidio è avvenuto in un appartamento di via. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Luca Fedele litiga con l'amico in casa e gli sferra un pugno in faccia: il 35enne cade a terra e muore sul colpo

Leggi anche questi approfondimenti

Nina (prologo) Nina vive al quinto piano di una palazzina il cielo è il soffitto della sua cucina l’indifferenza, la sua compagna fedele come ogni mattina con il suo carico di anni apre la finestra e prova a capire se è ancora viva Luca Bassanese Le più belle frasi - facebook.com Vai su Facebook

Luca Fedele litiga con l'amico in casa e gli sferra un pugno in faccia: il 35enne cade a terra e muore sul colpo - Omicidio nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 dicembre a Salerno: un 35enne è stato ucciso al culmine di una violenta lite. Scrive msn.com