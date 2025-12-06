Luca Fedele litiga con l' amico in casa e gli sferra un pugno in faccia | il 35enne cade a terra e muore sul colpo

Leggo.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Omicidio nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 dicembre a Salerno: un 35enne è stato ucciso al culmine di una violenta lite. L'omicidio è avvenuto in un appartamento di via. 🔗 Leggi su Leggo.it

