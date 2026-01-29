Royal Enfield Himalayan 450 | come va la tuttofare accessibile

Abbiamo portato la Royal Enfield Himalayan 450 fino a oltre 5.800 metri sul livello del mare, nella parte indiana dell’Himalaya. La moto si è comportata bene in condizioni estreme, dimostrando di essere una tuttofare accessibile anche in alta quota. Abbiamo testato la sua affidabilità e facilità di guida in un ambiente difficile, dove pochi veicoli riescono a muoversi senza problemi.

Fin oltre i 5.800 metri sul livello del mare: a tanto ci siamo spinti - nella zona della parte indiana della catena montuosa dell'Himalaya - con la Royal Enfield Himalayan 450, una moto tuttofare. Con i suoi 40 Cv di potenza e 40 Nm di coppia non spaventa neanche i motociclisti alle prime armi, è guidabile con patente A2 a partire dai 18 anni di età e ha un'elettronica ridotta all'osso (niente quickshifter, doppia mappa e Abs disinseribile al posteriore) per risultare semplice da guidare. Con un peso in ordine di marcia che si aggira attorno i 200 kg, risulta facile in ogni contesto, anche per chi non è molto alto, grazie a una posizione in sella scavata all'interno del veicolo.

