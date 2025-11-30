David Parenzo contro Francesca Albanese | Merita un processo per istigazione all’odio E lei ribatte | Mi criticano perché faccio paura
« Siamo oltre il delirio: le città che le hanno concesso onorificenze dovrebbero revocarle immediatamente, come fecero con quelle dedicate a Mussolini ». Interviene così David Parenzo sulle polemiche relative alle dichiarazioni di Francesca Albanese sull’assalto alla redazione del quotidiano La Stampa a Torino. La relatrice speciale dell’Onu ha condannato l’irruzione di alcuni attivisti pro Pal nella sede del giornale, la ma ha anche aggiunto: «Questo sia un monito alla stampa». Parenzo contro la relatrice Onu. Parole inaccettabili per Parenzo, conduttore radiofonico e televisivo, che è intervenuto sui social per condannare la posizione espressa da Francesca Albanese. 🔗 Leggi su Open.online
