George Soros sotto accusa | a chi sta dando soldi il miliardario rosso

George Soros, noto miliardario ungherese, è spesso al centro di discussioni riguardo alle sue attività filantropiche. Con decenni di investimenti e donazioni, sostiene organizzazioni e movimenti di sinistra sia negli Stati Uniti che in Italia. Questa influenza solleva interrogativi sulle sue reali intenzioni e sull’impatto delle sue risorse sui processi politici e giudiziari. Un’analisi obiettiva richiede di considerare i fatti e le implicazioni di queste attività.

Toh, George Soros finanza anche le toghe. Non quelle italiane, ma quelle statunitensi. Il miliardario di origine ungherese - 95enne - da molti anni fornisce generose donazioni a partiti, movimenti, Ong di sinistra, anche nel nostro Paese. Come ha rivelato il New York Post, la famiglia Soros - utilizzando come prestanome la nuora Jennifer Soros - ha foraggiato con 71mila dollari la campagna elettorale della procuratrice generale dello stato Letitia James dal 2019 — inclusi 31.000 dollari per aiutare l’avversaria di lunga data del presidente Trump a essere rieletta il prossimo anno. Come ricorda il Secolo d'Italia, tra i contributi troviamo 18mila dollari, inviati da Soros nel luglio 2024, e altri 13mila dalla nuora a maggio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - George Soros sotto accusa: a chi sta dando soldi il miliardario rosso Leggi anche: Berlino, a George Soros il Premio europeo per i diritti civili Leggi anche: La verità dietro il mega zoo del miliardario Ambani: il centro Vantara che dice di salvare animali a rischio estinzione finisce sotto accusa La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. George Soros bancomat del centrosinistra/ Finanziatore e federatore con un piano per. “George Soros bancomat del centrosinistra”/ Finanziatore e “federatore” con un piano per plasmare l’Italia - George Soros, Il Tempo rivela il suo piano per plasmare la società dell'Italia: finanziatore e "federatore" del centrosinistra e i progressisti ... ilsussidiario.net

George Soros finanzia anche i giudici: 71mila dollari alla procuratrice di New York che ha fatto condannare Trump x.com

Indovinate chi c’è dietro organizzazioni e soggetti che hanno promosso azioni legali e campagne politiche contro i governi italiani di centrodestra, ieri Berlusconi e oggi Meloni Open Society Foundation di George Soros. Nessuna sorpresa. I finanziamenti sep - facebook.com facebook

