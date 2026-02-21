Milano Cortina il sabato degli azzurri | Wierer ultima gara Deromedis guida lo ski cross

A Milano Cortina, il sabato degli azzurri porta importanti eventi sportivi: Wierer disputa la sua ultima gara di biathlon, mentre Deromedis guida la squadra nello ski cross. La giornata vede gli atleti italiani impegnati in discipline diverse, tra cui lo sci alpinismo e il pattinaggio di velocità. Vittozzi, Lollobrigida e Giovannini puntano a conquistare medaglie, mentre gli appassionati seguono con attenzione ogni risultato. La manifestazione prosegue con entusiasmo e aspettative.

Giornata decisiva tra biathlon, sci alpinismo e pattinaggio di velocità. L’Italia sogna medaglie con Vittozzi, Lollobrigida e Giovannini Ultimi due giorni di gare alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 e il sabato promette spettacolo sin dalle prime ore del mattino. Un programma fitto, tra finali attese e appuntamenti chiave per la spedizione azzurra, che punta a chiudere i Giochi con un bottino importante. Dallo skicross al biathlon, passando per sci alpinismo, pattinaggio di velocità, bob e curling: sarà una giornata lunga e ricca di emozioni. Si parte alle 10 con lo ski cross maschile.🔗 Leggi su Ildifforme.it

Ski cross, Deromedis: dal mondiale a Milano Cortina, la corsa all’oroDeromedis ha portato a casa l’ultima medaglia azzurra a Milano Cortina, spingendo la sua passione verso il podio.

Verso Milano-Cortina, come stanno gli azzurri a pochi giorni dal via: il podio di Murada nello sci alpinismo e il doppio successo nello ski crossA pochi giorni dall’inizio dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, gli azzurri si preparano con buone notizie.

