Milan Füllkrug fa sorridere Allegri I guai di Camarda l’idea per rinforzare la difesa

Nella giornata di oggi, il Milan si concentra su diverse questioni: la vittoria 1-0 contro il Lecce, le strategie di mercato per rafforzare la difesa e gli infortuni che coinvolgono alcuni giocatori. Questi temi rappresentano le principali novità della mattinata, offrendo un quadro aggiornato sulla situazione attuale della squadra e sulle sfide imminenti.

Como-Milan, Allegri fa la conta: “Fullkrug e Pavlovic fuori, Leao ci sarà”

Allenamento in vista per il Como-Milan, con Allegri che fa il punto sulla rosa. Fullkrug e Pavlovic sono fuori, mentre Leao sarà a disposizione. La squadra si prepara alla prossima sfida, con l’obiettivo di mantenere i punti raccolti finora. Allegri sottolinea l’importanza di mantenere la concentrazione e di affrontare ogni partita con determinazione, indipendentemente dall’avversario.

