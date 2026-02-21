Milan addio Vlahovic | la nuova stella del futuro costa 70 milioni

Il Milan ha deciso di non puntare più su Vlahovic, considerato troppo costoso. La causa principale è il prezzo di 70 milioni di euro richiesto dalla Fiorentina, che il club rossonero non vuole investire senza garanzie di successo. In questo modo, il club rossonero si concentra su altri attaccanti più accessibili, capaci di portare subito gol e adattarsi rapidamente al modulo di gioco. La ricerca di nuovi profili prosegue senza sosta.

il minimalismo offensivo richiede soluzioni concrete: il Milan studia profili in grado di garantire rendimento immediato e di integrarsi senza soluzione di continuità nel progetto tecnico. dopo la débâcle sul pareggio con il como, l’attenzione si concentra sull’evoluzione del reparto avanzato e sulle strategie di mercato da mettere in campo per riavvicinarsi alle posizioni di vertice. la prova contro il como ha messo in evidenza una fase offensiva che fatica a trovare continuità e mordente. rafael leao resta l’unico punto di riferimento in grado di accendere la luce, ma serve un terminale affidabile per completare il reparto.🔗 Leggi su Mondosport24.com

Calciomercato Milan, Brambati sul futuro di Vlahovic: “Se non accetta le condizioni della Juve sarà addio”Massimo Brambati, ex calciatore e attuale procuratore, ha commentato il possibile trasferimento di Dusan Vlahovic, sottolineando che se il giocatore non accetta le nuove condizioni offerte dalla Juventus, il suo addio al club sarà inevitabile.

