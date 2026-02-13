Calciomercato Milan Brambati sul futuro di Vlahovic | Se non accetta le condizioni della Juve sarà addio

Massimo Brambati, ex calciatore e attuale procuratore, ha commentato il possibile trasferimento di Dusan Vlahovic, sottolineando che se il giocatore non accetta le nuove condizioni offerte dalla Juventus, il suo addio al club sarà inevitabile. Brambati ha precisato che il serbo potrebbe lasciare Torino già nella prossima finestra di mercato, soprattutto se il club decidesse di puntare su altri attaccanti.

Continuano a susseguirsi le voci sul futuro di Dusan Vlahovic. Non è un mistero che anche il Milan stia pensando all'attaccante serbo per il prossimo calciomercato estivo. L'ex Fiorentina ha il contratto in scadenza a giugno e può accordarsi con una nuova squadra a parametro zero. Un'occasione di mercato che sta facendo gola a diversi club italiani ed europei, ma il destino di Dusan è ancora tutto da scrivere. Sul futuro di Dusan Vlahovic si è espresso anche l'ex calciatore di Serie A, oggi procuratore, Massimo Brambati. Ecco, di seguito, le parole rilasciate ai microfoni di 'TMW Radio'.