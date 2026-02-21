Meteo Roma del 21-02-2026 ore 06 | 15

Il meteo di venerdì 21 febbraio ha portato condizioni di stabilità in molte aree, ma con alcune variazioni. La causa principale è il passaggio di masse d’aria più fredde che hanno favorito un calo delle temperature, soprattutto di notte. Al Nord, il cielo rimane sereno al mattino, mentre nel pomeriggio si registrano locali piogge sulla Liguria. La sera, le precipitazioni si intensificano lungo la costa tirrenica, con un peggioramento generale che prosegue fino alle prime ore notturne.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutta regioni con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo in serata non velocità in generale aumento al settentrione con locali piogge sulla Liguria peggiora mela notte con pioggia e temporali spartineve film sui 400 700 m al centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con velature in transito maggiori addensamenti sulla Toscana settentrionale al pomeriggio addensamenti nuvolosi sulla Toscana con locali piogge soleggiato Altrove di interrata nuvolosità in aumento Da ovest pioggia nella notte sul versante tirrenico al sud Al mattino tempo stabile console permanente maggiori addensamenti sulla Sardegna al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo per la serata era notte nuvolosità in graduale aumento sul versante tirrenico con piogge in arrivo specie nelle ore notturne temperature minime in generale diminuzione massime in calo al nord centro sud e sulle Isole maggiori le previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo