Il Comune di Pescara si stringe al dolore del maresciallo Leone per la scomparsa del figlio Matteo | il messaggio di cordoglio

Il Comune di Pescara esprime il proprio cordoglio per la perdita del giovane Matteo Leone. In questa difficile occasione, il sindaco Carlo Masci e l'assessore Adelchi Sulpizio manifestano la vicinanza al maresciallo Graziano Leone e alla sua famiglia, condividendo il dolore per la scomparsa di Matteo. Un messaggio di solidarietà e rispetto rivolto a tutta la comunità in questo momento di lutto.

