Il Comune di Pescara si stringe al dolore del maresciallo Leone per la scomparsa del figlio Matteo | il messaggio di cordoglio
Il Comune di Pescara esprime il proprio cordoglio per la perdita del giovane Matteo Leone. In questa difficile occasione, il sindaco Carlo Masci e l'assessore Adelchi Sulpizio manifestano la vicinanza al maresciallo Graziano Leone e alla sua famiglia, condividendo il dolore per la scomparsa di Matteo. Un messaggio di solidarietà e rispetto rivolto a tutta la comunità in questo momento di lutto.
Comunicato stampa Dichiarazione del sindaco Carlo Masci e dell'assessore Adelchi Sulpizio sulla scomparsa di Matteo Leone “A nome personale e dell'amministrazione desideriamo esprimere la vicinanza del Comune al maresciallo Graziano Leone, comandante della stazione dei carabinieri di Pescara. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Morte Ornella Vanoni, l’Inter si unisce al dolore per la scomparsa della cantante: il cordoglio del club
Leggi anche: Morte Maria Sole Agnelli, la Juventus si stringe affianco della famiglia per la dolorosa scomparsa. Il cordoglio del club bianconero – FOTO
Il cordoglio del sindaco Masci per la scomparsa dell'armatore Lucio Di Giovanni: Un momento di profondo dolore.
Terapia del Dolore, alla Asl di Pescara 15mila accessi in 2 anni - A rendere noti i dati, che comprendono utenza esterna, consulenze intraospedaliere (compresi Pronto soccorso e ... ansa.it
Pescara, il dolore della marineria per la morte di Francesca Ferrari: «Destino crudele con lei» - Francesco Scordella è uno abituato ad attraversare il mare e quelli come lui guardano la vita da un altro confine. ilmessaggero.it
Ci siamo Start 00.15 ! Nel Post del Comune di Pescara troverete le info sugli orari ! @fanpiùattivi Flavio De CarolisIvan Bristol TinariStefano Ciampagna Leo C. Cagnetta - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.