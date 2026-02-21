MasterChef Italia 15 le interviste agli eliminati | il sogno si spezza a un passo dalla finale

Niccolò e Alessandro sono usciti da MasterChef Italia 15, dove hanno affrontato una sfida intensa prima della finale. La loro eliminazione arriva dopo una serata dedicata alla cucina raffinata e alla precisione nel tempo di cottura. Entrambi avevano sperato di arrivare più lontano, ma ora si trovano a riflettere sull’esperienza vissuta. La loro uscita segna un passo importante nel percorso del talent culinario, lasciando spazio ai finalisti ancora in gara.

Abbiamo fatto qualche domanda a Niccolò e Alessandro, eliminati di una penultima serata di Masterchef Italia 15 all'insegna della cucina stellata e della gestione del tempo. Masterchef Italia 15 si sta avviando verso le battute finali segnando il record di ascolti più alto della stagione. Il cooking show Sky Original, prodotto da Endemol Shine Italy, questa settimana ha chiesto ai concorrenti rimasti di dare il tutto per tutto in vista della sempre più vicina finale. Ad aprire le danze la chef Chiara Pavan, il cui ritorno ha portato con sé una Green Mystery Box che ha permesso a Carlotta di accaparrarsi l'ultima Green Pin, avendo dimostrato di saper trattare con intelligenza gli ingredienti antichi proposti.🔗 Leggi su Movieplayer.it

