Mass start Anterselva 2026 | oro Michelon quinta Wierer nell’ultima gara della carriera

Vittoria di Michelon nella mass start di Anterselva 2026, un risultato che conferma la sua crescita nel biathlon. La francese ha saputo gestire bene la posizione in pista, conquistando l’oro davanti alle altre concorrenti. Wierer, invece, conclude al quinto posto, salutando la scena dopo un’ultima gara intensa. Vittozzi si ferma invece alla diciottesima posizione. La competizione ha visto un pubblico numeroso sulle tribune, che ha seguito ogni tiro con attenzione.

La francese conquista la mass start conclusiva a Milano Cortina 2026. Wierer chiude quinta nell'ultima gara della carriera, Vittozzi 18ª. Si chiude con il successo di Oceane Michelon la mass start femminile di Anterselva, ultimo atto olimpico del biathlon a Milano Cortina 2026. Per la francese è la prima vittoria in carriera, costruita nel giro finale dopo una gara solida al poligono (1-0-0-1). Michelon taglia il traguardo in 37'18"1, precedendo di 6"6 la connazionale Julia Simon (0-0-1-0) e di 7"4 la ceca Tereza Vobornikova (1-0-0-0), protagonista di una giornata da ricordare. Ai piedi del podio chiude la svedese Anna Magnusson, perfetta al tiro, mentre Dorothea Wierer termina al quinto posto.