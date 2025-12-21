LIVE Biathlon Mass start maschile Annecy 2025 in DIRETTA | iniziata la gara Giacomel vuole il podio nell’ultima gara dell’anno solare
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START FEMMINILE GIRO 15 – Poca selezione nel primo giro, si giungerà tutti insieme al primo poligono. Quarto Giacomel, sedicesimo Hofer. Molto bene per il secondo, che ha pettorale 23 e potrà aprire nel primo poligono prima degli altri. GIRO 15 – Chi può provare a fare gioco duro nel primo giro? Ovviamente Jacquelin, che però ha l’8 di pettorale. INIZIATA LA GARA! 14:40 Tornando al discorso vittoria odierna, non dimentichiamo gli svedesi Samuelsson e Ponsiluoma, con il primo che ha 4 punti di margine in Coppa su Giacomel. Occhio anche a Wright per gli USA e a Nawrath e Horn per i tedeschi. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Biathlon, Mass start maschile Annecy 2025 in DIRETTA: si parte, Giacomel vuole il podio nell’ultima gara dell’anno solare
Leggi anche: LIVE Biathlon, Mass start maschile Annecy 2025 in DIRETTA: Giacomel deve scuotersi nell’ultima gara dell’anno solare
Quando il biathlon oggi in tv, Mass start Annecy 2025: programma, startlist, streaming; LIVE Biathlon, Mass start femminile Annecy 2025 in DIRETTA: l’Italia si affida a Wierer dopo il forfait di Vittozzi; LIVE Biathlon, Mass start maschile Annecy 2025 in DIRETTA: Giacomel deve scuotersi nell’ultima gara dell’anno solare; LIVE Biathlon, Sprint femminile Annecy 2025 in DIRETTA: Wierer ancora sul podio! Vittozzi quarta, vince Hanna Oeberg.
LIVE Biathlon, Mass start maschile Annecy 2025 in DIRETTA: si parte, Giacomel vuole il podio nell’ultima gara dell’anno solare - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START FEMMINILE 14:40 Tornando al discorso vittoria odierna, non dimentichiamo gli ... oasport.it
A che ora il biathlon oggi, Mass start Annecy 2025: programma, tv, startlist, streaming - Oggi, domenica 21 dicembre, si chiude la terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025- oasport.it
LIVE! Coppa del Mondo Biathlon, Annecy Le Grand Bornand, Inseguimento femminile, Inseguimento maschile, la diretta scritta: Giacomel, Vittozzi, Wierer - Wierer, Vittozzi, Comola, Passler al femminile e la coppia Giacomel- eurosport.it
Highlights | La rimonta perfetta di Lisa Vittozzi ad Hochfilzen | FISI TV
Ecco le start list provvisorie delle Mass Start di domani ad Annecy-Le Grand Bornand Le Azzurre: Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi e Rebecca Passler Gli Azzurri: Tommaso Giacomel e (speriamo!) Lukas Hofer Foto: Federico Angiolini #biathlon #biat - facebook.com facebook
MA COME SI FA… … ad arrivare a 52 podi individuali in carriera in Coppa del Mondo di biathlon Si fa… se sei Dorothea Wierer! “Adesso sono seconda ma non guardo alla classifica, l’unico mio interesse è rivolto a febbraio per i Giochi di #MilanoCo x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.