LIVE Biathlon Mass start maschile Annecy 2025 in DIRETTA | iniziata la gara Giacomel vuole il podio nell’ultima gara dell’anno solare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START FEMMINILE GIRO 15 – Poca selezione nel primo giro, si giungerà tutti insieme al primo poligono. Quarto Giacomel, sedicesimo Hofer. Molto bene per il secondo, che ha pettorale 23 e potrà aprire nel primo poligono prima degli altri. GIRO 15 – Chi può provare a fare gioco duro nel primo giro? Ovviamente Jacquelin, che però ha l’8 di pettorale. INIZIATA LA GARA! 14:40 Tornando al discorso vittoria odierna, non dimentichiamo gli svedesi Samuelsson e Ponsiluoma, con il primo che ha 4 punti di margine in Coppa su Giacomel. Occhio anche a Wright per gli USA e a Nawrath e Horn per i tedeschi. 🔗 Leggi su Oasport.it

