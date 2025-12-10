Caso Araújo il calcio si interroga sulla salute mentale | per Fifpro serve una pausa invernale per rigenerarsi
Il caso Araújo riaccende il dibattito sulla salute mentale nel calcio professionistico. Dopo l'espulsione in Champions e le critiche ricevute, il difensore del Barcellona ha richiesto una pausa invernale per prendersi cura del proprio benessere psicologico. La questione solleva riflessioni sull'importanza di tutelare la salute mentale degli atleti in un ambiente spesso sotto pressione.
Ronald Araújo, in seguito a un’espulsione rimediata in Champions contro il Chelsea e le critiche piovutegli addosso, ha chiesto al Barcellona una pausa per curare la sua salute mentale. Da lì, il calcio ha cominciato a ragionare su un tema trascurato per molti anni. Come si arriva dunque a questo punto? So Foot ha intervistato Vincent Gouttebarge, responsabile medico di Fifpro, il sindacato dei calciatori. Araújo in pausa per curare la salute mentale, l’intervista al responsabile medico di Fifpro. L’approccio di Ronald Araújo ti sembra senza precedenti nel calcio d’élite? Abbiamo mai visto qualcosa di paragonabile? «Per quanto ne so, no. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
