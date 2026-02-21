Luigi Di Maio ha cambiato completamente vita | cosa fa adesso per vivere

Luigi Di Maio ha deciso di cambiare strada, lasciando la politica attiva per dedicarsi all'insegnamento. Recentemente, ha ricevuto l’onore di diventare professore onorario al King’s College di Londra, dove tiene lezioni nel Dipartimento di Studi sulla Difesa. La sua nomina ha attirato l’attenzione, dato che si occupa di analizzare le crisi internazionali. Ora, si dedica alla ricerca e alla formazione di nuovi studenti in ambito strategico.

Il percorso pubblico di Luigi Di Maio registra un nuovo sviluppo con la nomina a professore onorario presso il King's College di Londra, all'interno del Dipartimento di Studi sulla Difesa. L'incarico si affianca al suo attuale ruolo istituzionale di Rappresentante Speciale dell'Unione Europea per la regione del Golfo e viene presentato come un'integrazione tra esperienza diplomatica e attività accademica. Nomina di Luigi Di Maio al King's College di Londra: l'annuncio. L'informazione è stata comunicata dallo stesso Di Maio attraverso i propri canali social, dove ha manifestato soddisfazione per l'avvio di questa nuova esperienza.