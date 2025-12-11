Stephanie McMahon | Aver quasi perso Paul ha cambiato completamente la prospettiva sulla mia vita

Stephanie McMahon condivide un momento di vulnerabilità, raccontando come la grave condizione cardiaca di suo marito, Triple H, abbia rivoluzionato la sua visione della vita. Un’esperienza che le ha aperto gli occhi sull’importanza della famiglia e dei valori più profondi, mettendo in discussione priorità e prospettive.

Stephanie McMahon si è aperta in un momento di vulnerabilità, rivelando come il terrificante problema cardiaco del marito Triple H abbia cambiato completamente la sua prospettiva su ciò che conta davvero. Mentre parlava con Natalya nell'ultima puntata del suo podcast What's Your Story di traumi, famiglia e del peso emotivo della vita nel wrestling, Stephanie è entrata nel dettaglio del periodo in cui ha quasi perso il marito Paul Levesque (Triple H). Ha spiegato che la situazione l'ha costretta a rivalutare tutto nella sua vita, comprese le cose che un tempo la stressavano nel suo matrimonio.