L’Ue soffre di un deficit emotivo che la rende vulnerabile al nazionalismo sovranista

L’Unione Europea mostra segnali di fragilità emotiva che alimentano il risorgere di nazionalismi sovranisti. Durante un convegno alla Camera dei Deputati, organizzato da Anna Ascani, Romano Prodi e Sergio Fabbrini hanno analizzato come questa vulnerabilità favorisca atteggiamenti isolazionisti. La discussione ha coinvolto anche un confronto tra le diverse visioni sul futuro dell’Europa, con un’attenzione particolare alle conseguenze di questa dinamica sui rapporti internazionali. La discussione continua con una riflessione sulle possibili risposte politiche.

Il convegno “Il nazionalismo americano e la reazione europea”, tenutosi martedì alla Camera dei Deputati e organizzato su iniziativa della vicepresidente della Camera Anna Ascani, ha visto discutere in maniera piuttosto dinamica e vivace Romano Prodi, ex premier e presidente della Commissione europea, e il professor Sergio Fabbrini, partendo dal volume di quest’ultimo “Nazionalismo 2.0 – La sfida sovranista all’Europa integrata” (Mondadori Università) – libro volto a indagare lo svuotamento dall’interno dell’Ue da parte di quelle forze e di quei leader nazionalisti che minano e bloccano il cammino di integrazione.🔗 Leggi su Linkiesta.it

Sui migranti l’Ue è sempre più sovranista, ma non significa che i centri in Albania funzionerannoL'Unione Europea adotta un approccio sempre più sovranista nei confronti dei migranti, influenzando le politiche e le decisioni a livello comunitario.

Giorgia Meloni senza cappotto al vertice Ue, la raffica di domande e la premier che soffre: il fuorionda beccato dai microfoni in diretta – Il videoDurante il vertice Ue a Liegi, Giorgia Meloni si è mostrata senza cappotto, lasciando trasparire un momento di nervosismo.

