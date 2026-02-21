L'oroscopo di domenica 22 febbraio 2026 | Toro e Cancro parlano d'amore

Il cielo di domenica 22 febbraio 2026 porta notizie di affetto tra Toro e Cancro, spinti da emozioni intense. La causa deriva da un momento di condivisione che rafforza i legami tra i due segni. Entrambi cercano conforto e stabilità, dedicando tempo alle persone care. Nei loro gesti si percepisce la volontà di chiarire i sentimenti e rafforzare i rapporti. La giornata si conclude con incontri significativi e gesti spontanei.