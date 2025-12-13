Caos totale in Valenciennes-Sochaux | partita sospesa i tifosi provano ad invadere il campo

Durante la partita tra Valenciennes e Sochaux, si è verificato un grave episodio di tensione con la sospensione dell’incontro. Poco prima del 90', i tifosi di casa hanno tentato di invadere il campo in segno di protesta contro i propri giocatori, scatenando un caos che ha interrotto la partita e creato forte sconcerto tra i presenti.

Momenti di tensione in Valenciennes-Sochaux quando poco prima del 90' i tifosi di casa hanno provato l'invasione sul terreno di gioco per protestare contro i propri giocatori. Di fronte alla rabbia ultrà non è servito a nulla il cordone di protezione degli steward: gara sospesa.

