Lo scontrino e l’alibi crollato di Sempio L’allora pm Muscio | Prova che non ha commesso l’omicidio
Andrea Sempio ha visto sfumare il suo alibi quando è emerso uno scontrino datato nella stessa ora del delitto, indebolendo la sua versione dei fatti. La procura aveva inizialmente considerato questa coincidenza come un dettaglio insignificante, ma ora lo scontrino rappresenta un elemento chiave nel procedimento. L’indagine si concentra sulla possibilità che l’assenza di movimenti certificati possa ricostruire una versione diversa di quegli istanti cruciali. La vicenda resta sotto stretta osservazione delle autorità.
Lo scontrino di Andrea Sempio, da alibi a grave indizio di colpevolezza contro l'indagato per il delitto di Garlasco. Perché sebbene la difesa del 37enne si affanni a sottolineare come quel ticket del parcheggio di Vigevano delle 10.18 del 13 agosto 2007 non abbia alcuna rilevanza investigativa contro Sempio, che invece lo ha consegnato il 4 ottobre 2008 ai carabinieri per localizzarsi lontano dalla villetta di via Pascoli mentre Chiara Poggi veniva massacrata, sono proprio i suoi avvocati, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, a porre l'accento sulla genuinità di quell'indizio. Nei giorni scorsi, hanno arbitrariamente depositato sia il ticket del 13 che quello del 14 alla Procura di Pavia, per confutare fantasiose ricostruzioni dei media su una fantomatica falsificazione dello scontrino, che non ha alcun riscontro investigativo nell'impianto accusatorio contro Sempio, in cui invece avrebbe un gran peso la circostanza che il 37enne, nel momento in cui avrebbe consegnato ai carabinieri uno scontrino di un'altra persona, ha fornito un alibi falso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
