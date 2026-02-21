LIVE Speed skating Mass start Olimpiadi 2026 in DIRETTA | dalle 15.00 le semifinali maschili con Di Stefano e Giovannini

Daniele Di Stefano e Andrea Giovannini partecipano alle semifinali di velocità su pista nella gara di mass start alle Olimpiadi 2026. La competizione si svolge oggi pomeriggio alle 15:00 e viene trasmessa in diretta streaming. Di Stefano gareggia nella prima heat, mentre Giovannini corre nella seconda. Entrambi hanno preparato con attenzione questa fase per cercare di avanzare in vista della finale. Gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale sulla piattaforma dedicata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:50 Nella prima heat ci sarà Daniele Di Stefano, mentre nella seconda toccherà ad Andrea Giovannini. I migliori 8 di ogni batteria avanzeranno in finale. 14:46 Milano Speed Skating Stadium che vuole continuare a spingere gli azzurri dopo aver vissuto due settimane da incorniciare. 14:42 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta delle mass start olimpiche di speed skating. Poco meno di 20 minuti al via delle semifinali maschili. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale delle mass start olimpiche di speed skating. Ultime gare alla Milano Ice Skating Arena, con il pubblico che vuole esultare ancora una volta dopo i trionfi azzurri di queste settimane.