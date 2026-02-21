LIVE Speed skating Mass start Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Lollobrigida e Giovannini in una gara potenzialmente pazza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale delle mass start olimpiche di speed skating. Ultime gare alla Milano Ice Skating Arena, con il pubblico che vuole esultare ancora una volta dopo i trionfi azzurri di queste settimane. Torna sul ghiaccio Francesca Lollobrigida, donna copertina di questi Giochi, ma le speranze azzurre sono riposte anche in Andrea Giovannini. Appuntamento alle 15.00 con le batterie di semifinali. Si partirà dalle semifinali maschili in cui l’Italia schiera Daniele Di Stefano ed Andrea Giovannini, rispettivamente inseriti in heat 1 ed heat 2.🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Speed skating, Europei 2026 in DIRETTA: l’Italia chiude con le medaglie di Lollobrigida e Giovannini nelle mass startSegui la diretta degli Europei di Speed Skating 2026, con aggiornamenti in tempo reale sulle gare e i risultati.

LIVE Speed skating, 1500 femminili Olimpiadi in DIRETTA: Takagi crolla nel finale, oro per Rijpma-de JongCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.00 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale dei 1500 femminili. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire ... oasport.it

Olimpiadi Milano Cortina 2026, speed skating: a che ora e dove vedere in tv Francesca Lollobrigida nella mass start femminile - facebook.com facebook

Milano-Cortina 2026: Fiamme Gialle d'oro nello speed skating! Il treno dell'Italia composto dai finanzieri Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti prima supera i Paesi Bassi in semifinale per poi completare l'opera battendo in finale gli Stati Uniti d' x.com