LIVE Sci di fondo 50 km tc Olimpiadi in DIRETTA | Barp si stacca Niskanen e Amundsen ritirati

Durante la gara di sci di fondo dei Giochi Olimpici, Barp ha preso un vantaggio importante, lasciando indietro i principali inseguitori. La ripresa della competizione ha visto alcuni atleti ritirarsi, tra cui Niskanen e Amundsen, a causa di problemi fisici. Ora, il gruppo di testa si divide, con Nyenget, Klaebo e Ivwersen in testa, mentre altri come Desloges e Musgrave cercano di recuperare posizioni. La gara continua con grande suspense e incertezza.

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 50 km tc Olimpiadi in DIRETTA: Barp si stacca, Niskanen e Amundsen ritirati

CLICCA QUI PER AGGIO RNARE LA DIRETTA LIVE 11.39: Si spezza il gruppo! Nyenget, Klaebo, Ivwersen, Korostelev, Lovera davanti, a 7? Desloges, a 10? Musgrave, Schely 11.38: DOPPIO RITIRO IMPORTANTE! Si ferma Niskanen e anche Amundsen! 11.36: Al km 14.4 il gruppo di testa è composto da Iversen, Nyenget, Klaebo, Korostelev, Lapalus, Amundsen, Niskanen, Schumacher, Lovera, Schely, Desloges, Cyr, Notz, Musgrave, Berglund, Davies, Ruuskanen 11.35: Si stacca Barp a fine del secondo giro, ha 14? di ritardo 11.33: Korostelev, Klaebo, Iversen, Niskanen davanti, Barp sta soffrendo ma resta ancora attaccato al gruppo di testa 11.🔗 Leggi su Oasport.it LIVE Sci di fondo, 50 km tc Olimpiadi in DIRETTA: Barp nel gruppo di testa dopo i primi 10 km, Pellegrino non è al viaOggi, nella gara di sci di fondo dei Giochi Olimpici, Barp si trova tra i leader dopo i primi 10 km, mentre Pellegrino non partecipa alla competizione. LIVE Sci di fondo, 50 km tc Olimpiadi in DIRETTA: Klaebo per la storia, Pellegrino influenzatoKlaebo cerca di scrivere la storia vincendo i 50 km di sci di fondo alle Olimpiadi, mentre Pellegrino non parte a causa di un attacco influenzale che lo ha colpito nelle ultime ore. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Sci di fondo, Team sprint tl Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Barp/Pellegrino di bronzo! Primo podio nel format per l’Italia; RECAP! Staffetta, Italia BRONZO alle spalle di Norvegia e Francia!; LIVE Sci di fondo, 10 km tl femminile Olimpiadi in DIRETTA: dominio Karlsson! Andersson e Diggins sul podio; LIVE Sci di fondo, Staffetta maschile Olimpiadi in DIRETTA: bronzo commovente per gli azzurri 20 anni dopo Pragelato!. LIVE Sci di fondo, 50 km tc Olimpiadi in DIRETTA: Klaebo per la storia, Pellegrino ai salutiCLICCA QUI PER AGGIO RNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 50 km maschile a tecnica classica dei i ... oasport.it LIVE Olimpiadi: in corso la 50 km di fondo, Pellegrino influenzato rinuncia: Straziante?AY???ue=?u0007u0005b1???7?????>???j??^?;u001c (S?u001a?q?M????u0016,???????`u0014P?z???Z??????,?u0005u000b (J+1?+0h%u0006 ?K\7z???Q?pIu001b???á????y}h%?Q?u0010?u0006.?dfk?JosO???zF?u0012u0018u001ax ... gazzetta.it Lago di Tesero: 50 km di fatica, lo sci di fondo oggi però deve fare a meno di Federico Pellegrino x.com Pattinaggio artistico, hockey sul ghiaccio, sci di fondo, bob… ma quanti sport ci sono ai Giochi Olimpici invernali Io ho già perso il conto, ihihih! Mi sto impegnando a guardarli tutti, però vi devo dire che la discesa di sci è uno dei miei preferiti. La velocità, l - facebook.com facebook