LIVE Sci di fondo 50 km tc Olimpiadi in DIRETTA | Barp si stacca Niskanen e Amundsen ritirati

Durante la gara di sci di fondo dei Giochi Olimpici, Barp ha preso un vantaggio importante, lasciando indietro i principali inseguitori. La ripresa della competizione ha visto alcuni atleti ritirarsi, tra cui Niskanen e Amundsen, a causa di problemi fisici. Ora, il gruppo di testa si divide, con Nyenget, Klaebo e Ivwersen in testa, mentre altri come Desloges e Musgrave cercano di recuperare posizioni. La gara continua con grande suspense e incertezza.

CLICCA QUI PER AGGIO RNARE LA DIRETTA LIVE 11.39: Si spezza il gruppo! Nyenget, Klaebo, Ivwersen, Korostelev, Lovera davanti, a 7? Desloges, a 10? Musgrave, Schely 11.38: DOPPIO RITIRO IMPORTANTE! Si ferma Niskanen e anche Amundsen! 11.36: Al km 14.4 il gruppo di testa è composto da Iversen, Nyenget, Klaebo, Korostelev, Lapalus, Amundsen, Niskanen, Schumacher, Lovera, Schely, Desloges, Cyr, Notz, Musgrave, Berglund, Davies, Ruuskanen 11.35: Si stacca Barp a fine del secondo giro, ha 14? di ritardo 11.33: Korostelev, Klaebo, Iversen, Niskanen davanti, Barp sta soffrendo ma resta ancora attaccato al gruppo di testa 11.🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci di fondo, 50 km tc Olimpiadi in DIRETTA: Barp nel gruppo di testa dopo i primi 10 km, Pellegrino non è al viaOggi, nella gara di sci di fondo dei Giochi Olimpici, Barp si trova tra i leader dopo i primi 10 km, mentre Pellegrino non partecipa alla competizione.

LIVE Sci di fondo, 50 km tc Olimpiadi in DIRETTA: Klaebo per la storia, Pellegrino influenzatoKlaebo cerca di scrivere la storia vincendo i 50 km di sci di fondo alle Olimpiadi, mentre Pellegrino non parte a causa di un attacco influenzale che lo ha colpito nelle ultime ore.

