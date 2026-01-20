Segui in tempo reale il match di Eurolega 2026 tra Real Madrid e Olimpia Milano. Al momento, il risultato è 43-31 a favore dei madrileni, con gli spagnoli che cercano di allungare nel secondo quarto. Aggiorna la diretta per restare informato sugli sviluppi di questa sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 50-33 Feliz perfetto da lontano: tripla e +17, il Real prende il largo e Milano non riesce a contenere l’offensiva dei Blancos. 47-33 Appoggio di Len e ancora +14 per gli spagnoli quando mancano meno di quattro minuti alla prima sirena. 45-33 Quinn Ellis batte un colpo per l’Olimpia. 45-31 Lyles in allontamento: 11 punti per lui. 43-31 22 di Len ai liberi per il +12 Real. Errore dalla lunetta del centro di passaporto sloveno ex Maccabi Tel Aviv. 41-31 JOSH NEBO COL FALLO! MILANO CERCA DI REAGIRE. 41-29 Marko Guduric prova a scuotere i compagni. 41-27 Lyles inarrestabile: tripla in transizione, +14 Real. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Real Madrid-Olimpia Milano 43-31, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: gli spagnoli tentano la prima fuga nel secondo quarto

LIVE Olimpia Milano-Real Madrid 37-27, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: l’EA7 Emporio Armani vola a +10 nel secondo quartoSegui in tempo reale il match di Eurolega tra Olimpia Milano e Real Madrid, con l’EA7 Emporio Armani in vantaggio di 10 punti nel secondo quarto.

LIVE Olimpia Milano-Real Madrid 57-47, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: timida reazione degli ospiti nel terzo quarto, i meneghini controllanoSegui in diretta l'incontro di Eurolega tra Olimpia Milano e Real Madrid, con il punteggio attuale di 57-47.

