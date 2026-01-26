Lite tra padre e figlio intervengono i carabinieri Poi il giovane prende a pugni anche i militari

In un episodio di cronaca, i carabinieri di Casumaro sono intervenuti per una lite familiare tra padre e figlio. Durante l’intervento, il giovane ha reagito con violenza, aggredendo i militari con pugni. L’episodio si è concluso con l’arresto del giovane, accusato di lesioni, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Un episodio che evidenzia la delicatezza delle situazioni familiari e l’importanza della presenza delle forze dell’ordine.

E’ quanto accaduto nella frazione del comune di Cento, quando una pattuglia in transito, allarmata dalle grida di due persone che stavano discutendo animatamente davanti casa, ha deciso di fermarsi per interrompere la disputa. Quell’intromissione però al più giovane dei due non è piaciuta affatto e, così, ha iniziato a minacciare i componenti dell’equipaggio che stavano tentando invano di calmarlo. In breve tempo, dalle parole il ragazzo è passato ai fatti colpendo uno dei carabinieri con un pugno al torace e continuando a rivolgere minacce ai presenti. A quel punto i militari dell’Arma, per evitare che il comportamento degenerasse ulteriormente, hanno proceduto ad immobilizzarlo, dichiarandolo poi in arresto per lesioni, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Approfondimenti su Casumaro

Una normale lite familiare è sfociata in un episodio di violenza, con il figlio che si è scagliato contro il padre e ha successivamente aggredito i carabinieri intervenuti.

Ultime notizie su Casumaro

