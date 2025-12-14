Alla città di Cortona è stato conferito il premio " 100 Ambasciatori nazionali 2025 ". Il sindaco Luciano Meoni ha ritirato il riconoscimento nel corso della cerimonia ufficiale che si è svolta venerdì 12 dicembre a Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica, a Roma. Il riconoscimento rientra nel progetto "100 Ambasciatori Nazionali", promosso dall’ Osservatorio delle Eccellenze Italiane. L’iniziativa seleziona ogni anno cento tra aziende, enti, Comuni e personalità che si sono distinte nella valorizzazione del patrimonio territoriale e del made in Italy, con l’obiettivo di promuovere e tutelare il patrimonio culturale, economico e sociale del Paese. Lanazione.it

Cortona e il suo territorio. Premio nazionale alla città: "Valore per le nostre iniziative" - "100 Ambasciatori" nasce per dare il merito a coloro che contribuiscono alla crescita dell’Italia. lanazione.it