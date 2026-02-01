Cremonese-Inter | probabili formazioni orario dove vederla tv e streaming classifica e calendario Serie A

Questa sera, la Cremonese ospita l’Inter in una partita importante per entrambe. L’Inter cerca di consolidare la prima posizione in classifica, mentre la Cremonese prova a sfatare il tabù e portare a casa punti preziosi. La partita si gioca alle ore 20.45 e sarà visibile in diretta su TV e streaming. I nerazzurri vogliono mantenere il vantaggio sulle inseguitrici, Milan e Napoli, che nel turno precedente si sono allontanate di più.

L'Inter vuole mantenere la vetta della classifica, tenendo a distanza le inseguitrici che nello scorso turno si sono allontanate (Milan a -5, Napoli a -9). Nella gara valida per la 23a giornata di Serie A, i nerazzurri sfidano la Cremonese di Nicola. Durante la settimana, i ragazzi di Chivu hanno fornito una prova convincente a Dortmund, riuscendo a strappare una vittoria per 0-2 che però non è bastata ad evitare i playoff. Dopo aver effettuato un po' di turnover, l'allenatore nerazzurro dovrebbe rilanciare i titolari che hanno sconfitto il Pisa nello scorso turno. I grigiorossi invece, non riescono più a trovare la vittoria da otto giornate e rischiano concretamente di essere coinvolti nella lotta per la salvezza.

