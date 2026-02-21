Lecce Inter LIVE 0-0 | termina il primo tempo dopo due minuti di recupero

Il match tra Lecce e Inter si conclude senza reti, dopo un primo tempo intenso e combattuto. La causa è stata una difesa solida da entrambe le squadre e alcune parate decisive del portiere locale. Dopo 45 minuti, il risultato resta in equilibrio, anche grazie a un paio di occasioni sventate all'ultimo secondo. I tifosi attendono con ansia la ripresa, sperando in un gol che possa decidere il risultato. Il secondo tempo inizia tra pochi minuti.

di Stefano Cori Appuntamento alle 18 al Via del Mare per Lecce Inter, match valevole per la 26^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Via del Mare per Lecce Inter, la partita valevole per il 26° turno del campionato di Serie A 202526. I salentini, reduci dal successo per 0 a 2 contro il Cagliari e attualmente al 17° posto in classifica con 24 punti, ospitano i nerazzurri. La squadra di Chivu è capolista con 61 punti ed è reduce dal derby d'Italia vinto contro la Juventus per 3 a 2. Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro. CRONACA. 47? – Termina il primo tempo dopo due minuti di recupero 39? – Frattesi si divora la rete del vantaggio su servizio di Luis Henrique! 36? – Iniziativa di Thuram a sinistra, Falcone disinnesca Pio Esposito in angolo 30? – Pio Esposito impegna Falcone in angolo! 24? – Pio Esposito e Thuram vicinissimi al vantaggio! 18? – Punizione insidiosa di Dimarco, Thuram gira di testa a lato 10? – Luis Henrique vicinissimo al vantaggio! Ammonito De Vrij 1? – Thuram subito pericoloso! Cambio immediato nel Lecce, Siebert per Gaspar Partiti al Via del Mare! Migliore in campo a fine primo tempo:.