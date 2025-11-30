Lecce-Torino diretta inizia la partita
Lecce-Torino, che storia. La salvezza nel destino. Da oltre 35 anni va così: era il 1989, ultima giornata, incrociato passato alla storia per uno striscione della Curva Nord giallorossa.. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Argomenti simili trattati di recente
Centrare la prima vittoria in casa per cancellare la brutta prova di Roma: la missione del Lecce è chiara quanto ardua, contro un Torino che, dopo un buon avvio, cerca riscatto e nuove soluzioni. Ultime dai campi e probabili formazioni sul match delle 12.30 #L - facebook.com Vai su Facebook
Lecce-Torino, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA Vai su X
Lecce-Torino diretta, inizia la partita - Da oltre 35 anni va così: era il 1989, ultima giornata, incrociato passato alla storia per uno striscione della Curva Nord ... Lo riporta msn.com
DIRETTA/ Lecce Torino (risultato 0-0) video streaming tv: c’è Pierotti, torna Israel! (30 novembre 2025) - Diretta Lecce Torino, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Via del Mare per il tredicesimo turno della Serie A, stagione 2025/2026. Come scrive ilsussidiario.net
Lecce-Torino: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - I granata scendono in campo al Via del Mare per l'appuntamento valido per la 13ª giornata di campionato ... tuttosport.com scrive