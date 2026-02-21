Le urla l’aggressione l’allarme dei vicini | uomo picchia la compagna scatta il Codice rosso

Un uomo di Salorno ha picchiato la compagna, causando un forte allarme tra i residenti. Le urla e le richieste di aiuto hanno attirato l’attenzione di alcuni vicini, che hanno chiamato le forze dell’ordine. Intervenuti rapidamente, gli agenti hanno arrestato l’uomo in flagranza di reato. La donna ha riportato ferite e ha deciso di sporgere denuncia. La vicenda ha portato all’attivazione del “Codice rosso” per le violenze domestiche.

Un uomo residente a Salorno è stato arrestato in flagranza di reato perché ritenuto responsabile di gravi condotte di violenza nei confronti della propria compagna. L'operazione, avvenuta qualche giorno fa, è stata condotta dalle forze dell'ordine di Egna. Tutto è partito da una segnalazione dei vicini di casa della coppia che, sentendo urla e rumori riconducibili a un'aggressione, hanno allertato gli operatori del numero unico di emergenza 112. Immediato l'intervento dei carabinieri e del personale sanitario del 118. I primi hanno bloccato l'aggressore - ancora intento a malmenare la fidanzata - e, attivando l'iter del protocollo del "Codice rosso", hanno messo in sicurezza la vittima.