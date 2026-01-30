La lite in casa le urla l' allarme dei vicini | i pompieri sfondano la porta

Un pomeriggio movimentato a Sanpolino, dove i vicini hanno chiamato i soccorsi dopo aver sentito urla e rumori di lite in una casa di Via degli Alpini. I carabinieri e i vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente. I pompieri hanno dovuto sfondare la porta per entrare e mettere fine alla scena di tensione tra i conviventi. La situazione si è calmata dopo l’intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco.

Pomeriggio movimentato in Via degli Alpini a Sanpolino: i Carabinieri di Brescia e i Vigili del Fuoco del comando provinciale sono intervenuti per sedare una lite in famiglia, tra due conviventi. L'allarme è stato lanciato dai vicini di casa, preoccupati per le urla che provenivano dall'appartamento: a detta di testimoni, il presunto violento alterco si sarebbe scatenato tra i due conviventi. La coppia si sarebbe però allontanata da casa prima dell'arrivo di pompieri e militari. I carabinieri hanno raggiunto l'abitazione, non sapendo fosse già vuota: nessuno rispondeva e, temendo il peggio, è stato dato l'ordine di sfondare la porta.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Una donna ha richiesto aiuto dal balcone, attirando l'attenzione dei vicini che hanno sentito le sue urla.

