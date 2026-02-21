le ultime ore di domenico non stacchiamo la spina

Domenico, il bambino di due anni affetto da gravi problemi cardiaci, sta affrontando le ultime ore di vita all’ospedale Monaldi di Napoli. La sua condizione si è aggravata dopo che il cuore ricevuto in trapianto si è danneggiato durante il trasporto. I medici non nascondono l’assenza di speranze, ma evitano di usare parole dure. La famiglia si prepara a un addio difficile, mentre i medici continuano a monitorare il suo fiato.

Un lungo addio al piccolo guerriero. Domenico, il bimbo cardiopatico di due anni da 59 giorni ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli dove ha subito il trapianto di un cuore danneggiato durante il trasporto, non ha più molte speranze, anche se nessuno sembra sentirselo di dirlo con chiarezza. Ma le sue condizioni sono in rapido e inesorabile peggioramento. Ieri nel nosocomio partenopeo i medici hanno concordato con i genitori del bambino una nuova terapia, dopo che i luminari dell’Heart team messo insieme dall’Azienda dei Colli hanno escluso la possibilità di un nuovo trapianto perché Domenico non sopravviverebbe.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Bimbo con il cuore bruciato, "non soffre e non stacchiamo la spina"Un bambino di due anni, Domenico, è ricoverato dall 23 dicembre all’ospedale Monaldi dopo un trapianto di cuore fallito.

“Non ci accaniamo, non stacchiamo la spina”, il cardiologo che sta seguendo il paziente con il cuore bruciatoIl cardiologo ha spiegato che il bambino, collegato a una macchina e sedato, non prova dolore.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.