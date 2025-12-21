Juventus Sampdoria Under 15 1-0 LIVE | doppia occasione ghiotta per i bianconeri Puggioni di no

di Fabio Zaccaria Juventus Sampdoria Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la tredicesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver ottenuto 1 punto in 2 partite e rimandato la gara con il Pisa, ospita la Sampdoria nel match valevole per la tredicesima giornata di campionato: segue il match. Juventus Sampdoria Under 15: 1-0 sintesi e moviola. 20? DOPPIA CHANCE PER IL RADDOPPIO- Prima Albanese in area in girata, poi Cussotto in scivolata non riescono a battere Puggioni, bravo a tuffarsi e agguantare il pallone 19? Modica non raggiunge un pallone in verticale, sempre presente sulla corsia con le sue sgroppate il terzino bianconero 15? ALBANESE VICINO AL GOL- Buon movimento dell’attaccante, sterzata e tiro incrociato: Puggioni respinge in bello stile 13? Chiusura perfetta di Laganà- Ottimo ripiegamento del centrocampista bianconero, lesto a rubare un pallone interessante per i blucerchiati 11? Inizio folgorante della Juventus, in pieno controllo del gioco 3? GOL DELLA JUVE- Paesanti servito splendidamente da Laruccia non sbaglia davanti al portiere e porta in vantaggio i bianconeri 1? Inizio del match Migliore in campo Juve:. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

