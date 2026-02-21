Lautaro tempi di recupero ridotti | l' Inter può sperare?
Lautaro Martinez ha subito un affaticamento muscolare al soleo durante la trasferta in Norvegia, ma le ultime notizie indicano che i tempi di recupero potrebbero essere più brevi del previsto. L’Inter sta seguendo da vicino la situazione e si aspetta una ripresa rapida, dato che il giocatore si sta già sottoponendo a terapie mirate. La società spera di riaverlo in campo presto, prima di importanti impegni stagionali. La prossima valutazione è prevista tra pochi giorni.
Inter continua a monitorare con attenzione le condizioni di lautaro martinez dopo l’affaticamento muscolare al soleo accusato durante la trasferta in Norvegia contro il bodo glimt. L’ente sanitario interno privilegia una gestione cauta del recupero, con valutazioni programmate all’inizio della prossima settimana per definire tempi realistici e prevenire ricadute. L’obiettivo è consolidare la ripresa senza correre rischi, evitando di forzare il rientro in fretta e contribute a una pianificazione che tenga conto delle prossime sfide stagionali. Il recupero del bomber nerazzurro richiede prudenza e una progressione controllata.🔗 Leggi su Mondosport24.com
