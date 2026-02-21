L’attacco canarino sfida la peggior difesa

La Fermana cerca di risollevarsi dopo la sconfitta di domenica scorsa, causata da errori difensivi evidenti. La squadra si prepara ora alla prima di due partite in trasferta, con l’obiettivo di migliorare la fase difensiva e ottenere punti preziosi. L’attacco canarino, noto per la sua rapidità, punta a mettere in difficoltà la difesa avversaria. La partita si avvicina e i tifosi attendono una risposta concreta.

Si avvicina a grandi passi la prima di due trasferte molto importanti per la Fermana chiamata a riscattare la sconfitta di domenica scorsa. Chiaramente l’attenzione degli addetti ai lavori è concentrata sul primo marzo, data principe di questa stagione, visto che si giocherà lo scontro diretto tra Montecchio e Fermana e dunque tutti gli occhi degli appassionati sono rivolti a quella data. Ma per entrambe le contendenti prima c’è un ostacolo assolutamente complicato e per nulla semplice. Il Montecchio che insegue la Fermana ad una sola lunghezza va in campo a Jesi, contro una squadra impegnata nella corsa alla salvezza: per gli uomini di Magi terza gara in otto giorni, considerando l’impegno infrasettimanale con la Narnese.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

