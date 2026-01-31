Domenica alle 12:30 si gioca Torino-Lecce, una sfida tra la squadra con la difesa più battuta e l’attacco meno prolifico del campionato. I tifosi si preparano a seguire questa partita che potrebbe cambiare gli umori di entrambe le squadre. La partita si svolge nel momento in cui le due formazioni cercano di migliorare le proprie posizioni in classifica.

Torino-Lecce è una partita valida per la ventitreesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Era dal 2000, addirittura 26 anni fa, che il Torino non subiva quattro sconfitte consecutive in Serie A. La quarta, rimediata nello scorso weekend al “Sinigaglia” di Como, è stata una vera e propria lezione, in cui i lariani non hanno avuto pietà degli uomini di Marco Baroni, annichiliti 6-0. Un match che, al di là del momento di forma della squadra di Cesc Fabregas, ha evidenziato tutti i limiti della formazione granata. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Torino-Lecce: la peggior difesa contro l’attacco meno prolifico

