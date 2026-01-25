L’Arezzo ha ottenuto una vittoria importante contro la Juventus Next Gen, interrompendo un tabù e consolidando la posizione in classifica. Con questo risultato, i toscani rafforzano il loro vantaggio di sette punti sul Ravenna, mantenendo un passo deciso verso la zona alta della classifica. La partita ha dimostrato la solidità e la determinazione della squadra in un momento cruciale della stagione.

L’Arezzo supera la Juventus Next Gen, sfata un altro tabù e mantiene il vantaggio di sette punti sul Ravenna. Mai, prima di questa stagione, gli amaranto erano riusciti a conquistare i tre punti contro la seconda squadra bianconera, ma quest’anno si sono ampiamente rifatti, ottenendo dopo il successo esterno nel girone di andata anche la vittoria tra le mura amiche. Il tutto davanti a un pubblico che non ha raggiunto le 3.000 presenze: complice l’assenza della tifoseria organizzata, che ha scelto di non entrare allo stadio in segno di protesta contro le squadre B, l’orario delle 12.30 e una giornata iniziata sotto la pioggia, che ha accompagnato la città fino a metà mattinata. 🔗 Leggi su Lortica.it

L'Arezzo batte la Juventus Next Gen, sfata il tabù e resta a +7 sul Ravenna

