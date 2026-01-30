Questa sera il Perugia torna in campo al Curi contro il Ravenna, seconda in classifica. Una partita che può decidere molto per il cammino dei grifoni, che cercano di risollevarsi dopo un periodo difficile. La città si prepara a vivere un match importante, con i tifosi che sperano in una vittoria che possa riaccendere le speranze di salvezza. Le luci dello stadio si accendono e i giocatori sono pronti a scendere in campo per una notte decisiva.

Una notte da non sbagliare, da grifoni, per tornare a sperare. Il Perugia è di scena stasera, al Curi, contro il Ravenna, seconda forza del campionato. Un impegno affascinante, ma soprattutto una sfida che dovrà riportare il Grifo in zone meno tortuose della classifica. Dopo le polemiche nel post Ascoli, con Giovanni Tedesco che chiedeva maggiore attenzione da parte della società, il gruppo biancorosso si è ricompattato e si è anche arricchito con l’arrivo di Canotto, oggi subito in panchina. Il Curi ha sempre regalato belle soddisfazioni al Perugia di Tedesco, prima del nuovo anno. E le due squadre stasera in campo in questo si somigliano: il Grifo ha conquistato appena un punto in casa contro Bra e Gubbio, il Ravenna ha incassato due sconfitte su due nel girone di ritorno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Luci al "Curi" per una notte da grifoni . Arriva il Ravenna: vietato sbagliare

Il match tra Arezzo e Ravenna rappresenta un crocevia fondamentale nel campionato, con ogni risultato che potrebbe influenzare il cammino delle squadre.

