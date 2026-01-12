Siglato accordo strategico per la fornitura di mezzi di autonoleggio
BusForFun.com Srl, insieme a CNA Lombardia e CNA Veneto, ha firmato un accordo strategico per la fornitura di mezzi di autonoleggio. L’intesa, siglata tra le rappresentanze regionali e l’azienda, mira a rafforzare l’offerta di mobilità integrata nelle aree Lombardia e Veneto in vista del 2026, favorendo soluzioni di trasporto più efficienti e sostenibili sui territori.
Una nuova alleanza strategica prende forma sull’asse Lombardia-Veneto in vista del 2026. BusForFun.com Srl e le rappresentanze regionali di CNA Lombardia e CNA Veneto e annunciano di aver sottoscritto un accordo quadro volto a potenziare l’offerta di mobilità integrata sui territori, garantendo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
BusForFun.com, CNA Lombardia e CNA Veneto: siglato accordo strategico per la fornitura di mezzi di autonoleggio in vista del 2026
