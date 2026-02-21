La visita di Sonny Colbrelli | Pantani mi emoziona

Sonny Colbrelli, ex campione di ciclismo, ha visitato ieri pomeriggio l'azienda Lea Renergy a Toscanella. La sua presenza ha attirato molti appassionati e dipendenti, che hanno potuto ascoltare le sue storie di gare e vittorie. Colbrelli ha condiviso anche la sua emozione nel pensare a Marco Pantani, ricordando le sfide sulle salite di montagna. La visita si è conclusa con una sessione di domande e foto con i fan.

Un ex campione di ciclismo in visita a Dozza. Ieri pomeriggio Sonny Colbrelli, nel 2021 vincitore della leggendaria Parigi-Roubaix e dei titoli di campione d'Italia e d'Europa, è stato ospite dell'azienda Lea Renergy di Toscanella. L'asso bresciano, colpito nel 2022 da un arresto cardiorespiratorio dopo la prima tappa del Giro di Catalogna, ha incontrato l'amministratore delegato Luigi Marziale e i dipendenti per rimarcare l'importanza della presenza di una postazione defibrillatore all'interno di ogni luogo di lavoro e di personale formato al suo corretto utilizzo. Colbrelli ha fatto visita anche al murale dedicato alla compianta ciclista trentina Sara Piffer insieme al sindaco Luca Albertazzi. Venerdì 20 febbraio, al Molino Rosso, andrà in scena la cena di raccolta fondi a sostegno dei progetti sulla prevenzione cardiaca, la formazione alle manovre cardiopolmonari e l'utilizzo del Dae. Presenti ospiti illustri: Sonny Colbrelli, Federica Lisi ed Edoardo