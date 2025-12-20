Stefano De Martino al Santobono | la visita ai bambini ricoverati nel video che emoziona

Il 17 dicembre 2025, Stefano De Martino ha fatto visita all’ Ospedale Santobono Pausilipon di Napoli, uno dei principali poli pediatrici italiani, compiendo un gesto di solidarietà rivolto ai bambini ricoverati e alle loro famiglie. La visita si inserisce in un contesto di iniziative di sostegno morale che, soprattutto nel periodo natalizio, assumono un valore particolare per chi affronta percorsi di cura complessi e prolungati. Ricordiamo un analogo avvenimento nel 2024 con Gigi d’Alessio e Elodie. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Bussola TV (@labussolatv.it) Il conduttore televisivo, molto legato alla sua città d’origine, ha trascorso diverse ore all’interno della struttura, incontrando i piccoli pazienti nei reparti e dedicando tempo anche ai genitori e al personale sanitario. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Stefano De Martino al Santobono: la visita ai bambini ricoverati nel video che emoziona Leggi anche: Stefano De Martino parla dei video intimi rubati: «Non sono finito su quel sito in quanto Stefano De Martino, ma in quanto persona che stava facendo l'amore sotto le coperte» Leggi anche: Belèn sorprende con la sua bellezza a Ballando, la reazione di Stefano De Martino emoziona tutti Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il grande cuore di Stefano De Martino, il conduttore di Affari Tuoi ha sorpreso tutti così: Entra nelle case e.... Il grande cuore di Stefano De Martino, il conduttore di Affari Tuoi ha sorpreso tutti così: "Entra nelle case e..." - Lo show man ha spiazzato tutti con un gesto inatteso, complimenti per lui e per quello che ha deciso di fare prima di Natale ... msn.com

Il natale si avvicina e la visita di Stefano de Martino è stato un regalo meraviglioso e inaspettato che ha donato gioia e sorrisi a tutti i nostri bambini! Stefano ha trascorso molto tempo in compagnia dei nostri piccoli pazienti, chiacchierando e scherzando con og - facebook.com facebook

